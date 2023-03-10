Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 2 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada ceza sahası içinde Daigne’nin pasına hareketlenen Ozdoev, Arias’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam direkt penaltı noktasını gösterdi.
58. dakikada penaltı kazanan Karagümrük’te topun başına geçen Borini, topu ağlara gönderdi. 2-2
70. dakikada Giresunspor’da uzun pasla hareketlenen Bajic, rakip ceza sahasında topukla Sainz’e pası verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Sainz’in vuruşunu kaleci Batuhan kurtardı.
Stat: Çotanak
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx
Giresunspor: Ferhat xx, Faruk Can xx, Perez xx, Arias xx (Campuzano dk. 59 xx), Hayrullah xx, Görkem xx, Mejia xx (Rahmetullah dk. 89 ?), Sainz xxx (Doğan Can dk. 89 ?), Savicevic xx, Serginho xx (Kuwas dk. 79 x), Bajic xxx
Yedekler: Onurcan, Talha, Arda, Murat Cem, Kadir, Mert Han
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Fatih Karagümrük: Batuhan xx, Münir xxx, Dresevic xx, Baniya xx, Biraschi xx, Ozdoev xx (Nicholas dk. 90+3 ?), Ricci xx, Bertolacci xx (Shukurov dk. 73 xx), Borini xxx, Diagne xx (Kazım dk. 90+3 ?) Colley xx (Ljajic dk. 83 ?)
Yedekler: Vivano, Rodrigues, Frei, Samed, Burak, Salih
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Riad Bajic (dk. 20 pen.), Borja Sainz (dk. 40) (Giresunspor), Münir Levent Mercan (dk. 45), Fabio Borini (dk. 58 pen.) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Hayrullah Bilazer, Faruk Can Genç (Giresunspor), Rayyan Baniya, Matteo Ricci (Fatih Karagümrük)