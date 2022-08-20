Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Giresunspor evinde karşılaştığı Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada rakip sahada baskı kuran Kasımpaşa’da ceza yayından Hadergjonaj’ın sert şutunu kaleci Onurcan kontrol etti.

64. dakikada Giresunspor’da Mejia rakibinden topu alarak ceza sahası dışından kaleye sert bir şut çekti. Mejia’nın vuruşuna kaleci Mahmut uzanarak topu kurtardı.

84. dakikada Giresunspor’da sağ kanatta ilerleyen Sergio’nun ceza sahası içine yaptığı ortada Doğan Can’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mahmut’ta kaldı.

90. dakikada atağa geçen Giresunspor’da Doğan Can hızla kanattan gelerek kale yakınına orta yaptı. Burada topla buluşan Bajic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Murat Engin Gözütok xx, Gökhan Barcın xx, Alper Akarsu

Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Ramon Arias xx, Alexis Perez xx, Alper xx, Traore xx, Mejia xx (Murat Cem dk. 64 x), Serginho xx (Rahmetullah dk. 89 ?), Savicevic xx (Doğan Can dk. 65 xxx), Borja xx (Erol Can dk. 89 ?), Bajic xxx (Kadir dk. 90+3 ?)

Yedekler: Ferhat, Talha, Sergen, Mert Han, Şahin

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Graovac xx, Sadık xx, Petretta xx (Mehmet Fevzi dk. 11 x), Turgay Philipp xx (Aytaç dk. 68 x), Eysseric xx (Yunus dk. 83 ?), Hajradinovic xx, Fall xx (Tunay dk. 83 ?), Ahmet Emin xx (Celina dk. 69 x), Bahoken xx

Yedekler: Erdem, Oğuzhan Efe, Erdem, Taha Veysel, Berat

Teknik Direktör: Şenol Can

Gol: Riad Bajic (dk. 90) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Mejia, Hayrullah Bilazer, Alexis Perez (Giresunspor), Mehmet Fevzi Yıldırım, Turgay Philipp (Kasımpaşa)