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Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 - İstanbulspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Giresunspor, İstanbulspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Spor 05.11.2022, 15:30
Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 - İstanbulspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Giresunspor, İstanbulspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada karşı atağa geçen İstanbulspor’da Ethemi hızla rakip kaleye ilerledi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi, yerden vuruşta topu ağlara gönderdi. 0-1

27. dakikada köşe vuruşu kullanan Giresunspor’da Alper’in kafayla yükseldiği top az farkla dışarı çıktı.

45+2. dakikada Bajic’in pasında Alper’in şutu ağlara gitti. 1-1

45+4. dakikada Görkem’in kullandığı köşe atışına Perez kafayı vurdu, kaleci Jensen topu kornere çeldi.

Stat: Çotanak

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Bilal Gölen xx, Ata Yıldırım xx, Emre Kargın

Giresunspor: Onurcan xx, Talha xx, Arias xx, Perez xx, Alper xxx, Mejia xx, Campuzano xx, Serginho xx, Görkem xx, Sainz xx, Bajic xx

Yedekler: Ferhat, Sergen, Senghor, Kuwas, Doğan Can, Rahmetullah, Oğulcan, Murat Cem, Kadir, Şahin

Teknik Direktör: Hakan Keleş

İstanbulspor: Jensen xx, Oğuzhan xx, Okan xx, Mehremic xx, Ali Yaşar xx, Rroca xx, Muammer xx (Mehmet Yeşil dk. 38 xx), Melih xx, Jetmir Topalli xx, Valon Ethemi xx, İbrahim Yılmaz xx

Yedekler: Alp, Tuncer, Abazaj, Cajic, Emir, Ebert, İnainfe, Guri, Kağan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Kırmızı kart: Adi Mehremic (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Adi Mehremic, İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Goller: Valon Ethemi (dk. 18) İstanbulspor, Alper Uludağ (dk. 45+2) Giresunspor

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