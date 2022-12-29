Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Giresunspor, Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Giresunspor, Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada kontratağa geçen Giresunspor’da Bajic, rakipten topu kaparak Sainz’e pasını aktardı. Sainz’in ceza sahasına ortasında top auta çıktı.
24. dakikada sol kanattan Alper’in ceza sahasına ortasında gelişine vuran Sergio, topu ağlarla buluşturdu. 1-0
45+2. dakikada Sainz, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı ancak son vuruşu iyi yapamayınca top auta çıktı.
Stat: Çotanak
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mustafa Sönmez xx, Deniz Cafer Özaral xx, Burak Pakkan
Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Ramon Arias xx, Alexis Perez xx, Alper xx, Mejia xx, Görkem xx, Sergio xxx, Kuwas xx, Bajic xx
Yedekler: Ferhat, Faruk Can, Talha, Şahin, Kadir, Murat Cem, Doğan Can, Savicevic, Oğulcan, Rahmetullah
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gaziantep FK: Günay xx, Arda xx, Djilobodji xx, Kitsiou xx, Hanousek xx, Furkan xx, Merkel xx, Maxim xx, Veliu xx, Mustafa xx, Figueiredo xx
Yedekler: Mustafa Burak, Toşça, Ömürcan, Berkan, Halil İbrahim, Stankovski, Onurhan, Tapia, Abdulkerim, Mirza
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Sergio Junior (dk. 24) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Stylianos Kitsiou, Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Ramon Arias (Giersunspor)