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Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Giresunspor, Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Spor 29.12.2022, 17:56
Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Giresunspor, Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada kontratağa geçen Giresunspor’da Bajic, rakipten topu kaparak Sainz’e pasını aktardı. Sainz’in ceza sahasına ortasında top auta çıktı.

24. dakikada sol kanattan Alper’in ceza sahasına ortasında gelişine vuran Sergio, topu ağlarla buluşturdu. 1-0

45+2. dakikada Sainz, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı ancak son vuruşu iyi yapamayınca top auta çıktı.

Stat: Çotanak

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mustafa Sönmez xx, Deniz Cafer Özaral xx, Burak Pakkan

Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Ramon Arias xx, Alexis Perez xx, Alper xx, Mejia xx, Görkem xx, Sergio xxx, Kuwas xx, Bajic xx

Yedekler: Ferhat, Faruk Can, Talha, Şahin, Kadir, Murat Cem, Doğan Can, Savicevic, Oğulcan, Rahmetullah

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gaziantep FK: Günay xx, Arda xx, Djilobodji xx, Kitsiou xx, Hanousek xx, Furkan xx, Merkel xx, Maxim xx, Veliu xx, Mustafa xx, Figueiredo xx

Yedekler: Mustafa Burak, Toşça, Ömürcan, Berkan, Halil İbrahim, Stankovski, Onurhan, Tapia, Abdulkerim, Mirza

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Sergio Junior (dk. 24) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Stylianos Kitsiou, Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Ramon Arias (Giersunspor)

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