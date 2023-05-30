Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 - Trabzonspor: 2 (İlk yarı)
SPOR TOTO SÜPER LİG’İN 36. HAFTASINDA GİRESUNSPOR, TRABZONSPOR’U KONUK EDİYOR.
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Giresunspor, Trabzonspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Bardhi’nin ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Ferhat topu kornere çeldi.
13. dakikada gelişen Giresunspor atağında Alper’in ceza alanı sol çaprazından çektiği şut üstten dışarı gitti.
29. dakikada Visca’nın sağ kanattan ortasında Umut’un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1
34. dakikada Alper’in hatasında topla buluşan Umut’un ara pasında ceza sahası içinde Bardhi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
41. dakikada Alper’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.
Stat: Çotanak
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Serkan Ok xx
Giresunspor: Ferhat xx, Hayrullah xx, Arias xx, Kadir xx, Alper xx, Campuzano xx, Mejia xx, Görkem xx, Serginho xx, Sainz xx, Bajic xx
Yedekler: Onurcan, Erkan, Talha, Kuwas, Doğan Can, Murat Cem, Savicevic, Mert Han, Şahin, Faruk Ca
Teknik Direktör: İrfan Buz
Trabzonspor: Uğurcan xx, Larsen xx, Hüseyin xx, Marc xx, Eren xx, Siopis xx, Bakasetas xx, Visca xx, Bardhi xxx, Trezeguet xx, Umut xxx
Yedekler: Muhammet, Hakan, Dorukhan, Hamsik, Taha, Markovic, Arif, Lahtimi, Emirhan, Serkan
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Goller: Umut Bozok (dk. 29), Bardhi (dk. 34) (Trabzonspor)
Sarı kart: Bakasetas (Trabzonspor)