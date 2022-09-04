Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
51. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Ahmet’in ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Muhammet kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
75. dakikada Giresunspor’da sağ kanattan ilerleyen Mejia’nın ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine vuran Rahmetullah’an şutunda kaleci İbrahim meşin yuvarlağı çıkardı.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Bahtiyar Birinci xx, Ali Tuna xx
Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Arias xx, Perez xx, Alper xx, Mejia xx (Savicevic dk. 78 ?), Murat Cem xx (Erol Can dk. 64 x), Doğan Can xx (Rahmetullah dk. 64 x), Serginho xx (Talha dk. 87 ?), Sainz xx (Mert Han dk. 87 ?), Bajic xx
Yedekler: Ferhat, Sergen, Kadir, Furkan, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Konyaspor: Sehic xx, Ahmet xx, Uğurcan xx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner xx (Rahmanovic dk. 87 ?), Hadziahmetovic xx, Muric xx (Bruno dk. 68 x), Bytyqi xx, Endri xx (Cebrail dk. 87 ?), Muhammet Demir xxx (Ikpeazu dk. 78 x),
Yedekler: Erhan, Kahraman Yasir, Pavicic, Kahraman, Michalak, Ahmet,
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Muhammet Demir (dk. 51) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Sergio Junior, Vukan Savicevic, Ramon Arias (Giresunspor)
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|2. Beşiktaş
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|10
|3. Gaziantep FK
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|10
|4. Trabzonspor
|5
|10
|5. Adana Demirspor
|4
|9
|6. Konyaspor
|5
|9
|7. Fenerbahçe
|5
|8
|8. Kayserispor
|5
|7
|9. Galatasaray
|4
|7
|10. Giresunspor
|5
|7
|11. Antalyaspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|5
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Sivasspor
|5
|3
|15. İstanbulspor
|4
|3
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|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
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|1
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|0
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|10
|2. Pendikspor
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|7
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|4
|7
|4. Bandırmaspor
|2
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|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Rizespor
|3
|5
|7. Samsunspor
|3
|5
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|4
|5
|9. Göztepe
|4
|5
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|3
|4
|11. Boluspor
|3
|4
|12. Tuzlaspor
|4
|4
|13. Adanaspor
|3
|3
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|3
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|19. Altay
|3
|0
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|O
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|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
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|10
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|7
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|6
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|6
|6
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|6
|4
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|6
|4
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|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
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|5
|1
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|O
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|1. Real Madrid
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|12
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|4
|10
|3. Real Betis
|4
|9
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|7
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|7
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|7
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