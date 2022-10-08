Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Giresunspor, Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşma Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Giresunspor, Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşma Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Weghorst’un pasında Redmond’ın vuruşu auta gitti.
60. dakikadaki ceza alanı sol çaprazından çektiği şut savunmaya çarparak kornere gitti.
74. dakikada Dele Alli’nin sol kanattan geliştirdiği atakta Ghezall’ın şutu kaleci Onurcan’da kaldı.
88. dakikada Ghezall’ın pasında Enkoudou ceza sahasına doldurdu Weghorst’un vuruşu kaleci Onurcan’dan döndü, dönen topa Cenk’in vuruşunu savunma çeldi.
90. dakikada Giresunspor’un Oğulcan ile bulduğu beraberlik golü VAR’dan gelen ofsayt uyarısıyla iptal edildi.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Alparslan Dedeş xx, İsmail Şencan xx
Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Ramon Arias xx, Alexis Perez xx, Alper xx (Doğan Can dk. 87 ?), Campuzano xx, Murat Cem xx, Görkem xx (Senghor dk. 81 ?), Kuwas xx (Oğulcan dk. 67 x), Borja Sainz xx, Bajic xx
Yedekler: Ferhat, Sergen, Kadir, Şahin, Mejia, Savicevic, Talha
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx (Nkoudou dk. 64 xx), Tayyip Talha xxx, Saiss x (Emrecan dk. 13 xx), Masuaku xx, Josef de Souza xx, Gedson xx (Necip dk. 75 xx), Dele Alli xx (Cenk Tosun dk. 75 x), Tayfur xx, Redmond xxx (Ghezzal dk. 64 xx), Weghorst xx
Yedekler: Mert Günok, Kerem, Welinton, Jackson Muleka, Cengiz Umut
Teknik Direktör: Valerien Ismael
Gol: Tayyip Talha Sonuç (dk. 34) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Murat Cem Akpınar, Ramon Arias, Jorman Campuzano, Borja Sainz (Giresunspor), Valentin Rosier, Gedson Fernandes, Cenk Tosun (Beşiktaş)