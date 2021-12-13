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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Fenerbahçe: 2 (Maç Sonucu)

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Büyük bir heyecana sahne olan ve bol gollü geçen karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Spor 13.12.2021, 22:35
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Fenerbahçe: 2 (Maç Sonucu)

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Büyük bir heyecana sahne olan ve bol gollü geçen karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Kim Min-Jae sağ kanattan yaptığı ortaya Serdar Dursun kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

53. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Figueiredo, Ferdi’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

54. kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak ev sahibi ekibi bir kez daha öne geçirdi. 2-1

64. dakikada Min-Jae’nin kısa düşen geri pasında kaleciyle karşı karşıya topla buluşan Figueiredo’nun vuruşunu kaleci Berke parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

66. dakikada sağ kanattan yapılan orta savunmadan sekip Zajc’ın önünde kaldı, gelen topa gelişine vuran Zajc meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru eşitledi. 2-2

71. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Osayi-Samuel’in sert vuruşu kaleci Günay’da kaldı.

72. hızlı gelişen Gaziantep atağında Furkan’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo, sağ ayağıyla vuruşunu yaparak uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 3-2

76. dakikada Ferdi’nin sağ kanatta yerden yaptığı ortalaya kale dibindeki Serdar Dursun’un dokunuşu üstten auta çıktı.

87. dakikada Berisha’nın pasında topla buluşan Muhammed’in vuruşu yandan az farkla auta gitti.

89. dakikada savunma arkasına atılan ara pasta topla buluşan Dicko’nun etkisiz vuruşu kaleci Berke’nin kucağında kaldı.

90+2. dakikada hızlı gelişen Gaziantep hücumunda ceza sahasına giren Dicko’nun vuruşu savunmada araya giren Crespo’dan döndü.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Emre Eyisoy xx, Gökhan Bilir xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Halil İbrahim Pehlivan x (Papy Djilobodji dk. 46 xx), Steven Caulker xxx, Alin Tosça xxx, Stelios Kitsiou xx, Recep Niyaz xxx, Doğan Erdoğan xx, Maxim xxx (Furkan Soylap dk. 69 x), Angelo Sagal xx (Hamza Mendyl dk. 69 x), Joao Figueiredo xxx (Kenan Özer dk. 86 ?), Muhammet Demir xx (Nouha Dicko dk. 77 x)

Yedekler: Mustafa Burak, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Ahmed El Messauidi, Enver Cenk Şahin

Teknik Direktör: Erol Bulut

Fenerbahçe: Berke Özer xx, Marcel Tisserand xx, Kim Min-Jae xx (Muhammed Gümüşkaya dk. 83 x), Attila Szalai xx, Osayi-Samuel xx, Luiz Gustavo x (Zajc dk. 60 xxx), Miguel Crespo xx, Ferdi Kadıoğlu xxx, Diego Rossi x (Mergim Berisha dk. 60 xx), Mesut Özil xx, Serdar Dursun xx

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Nazım Sangare, Novak

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Figueiredo (dk. 8 ve dk. 72 ), Maxim (dk. 54 Pen) (Gaziantep FK), Mesut Özil (dk. 29), Zajc (dk. 64) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Maxim, Figueiredo, Furkan Soyalp(Gaziantep FK), Kim Min-Jae, Tisserand (Fenerbahçe)

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