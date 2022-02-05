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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Gaziantep FK, Sivasspor’u konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile geçildi.
Spor 05.02.2022, 13:54
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Gaziantep FK, Sivasspor’u konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile geçildi.