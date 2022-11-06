Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Y. Kayserispor: 2 (Maç Sonucu)

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor’u konuk etti. Zorlu karşılaşma konuk ekip Kayserispor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Maxim’in pasında topla buluşan Furkan’ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşu üstten auta çıktı.

52. dakikada Gaziantep FK’nın Maxim ile sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Furkan’ın ön direkte yaptığı kafa vuruşu uzak köşeden ağlara gitti. 1-1

58. dakikada Kayserispor’un sol kanattan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Kolovetsios’un kafa vuruşunu kaleci Günay’da kaldı.

60. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Gavranovıc’ın kafa vuruşu yan direkten döndü.

62. dakikada ceza yayı üzerinden meşin yuvarlakla buluşan Maxim’in şutu üstten az farkla auta çıktı.

65. dakikada Maxim’in ceza sahası içi sağ çaprazından tehlikeli şutu savunmadan sekerek üstten kornere çıktı.

67. dakikada ceza sahası sol çaprazından Furkan’ın sağ alt köşeye plase vuruşunu kaleci Bilal güçlükle kornere çeldi.

82. dakikada Kemen’in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Günay’da kaldı.

88. dakikada ceza sahası sağ çaprazındaki Emrah’ın penaltı noktasına pasına tek vuruş yapan Ramazan, topu filelerle buluşturarak konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi. 1-2

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Hakan Karabalcık xx, Gökhan Barcın xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Stelios Kitsiou xx, Ertuğrul Ersoy xx, Papy Djilobodji xx, Matej Hanousek xx, Marko Jevtovic xx, Alexander Merkel xx, Furkan Soyalp xxx (Abdulkadir Parmak dk. 78 x), Angelo Sagal xx (Tomas Pekhart dk. 63 x), Alexandru Maxim xx, Joao Figueiredo xx (Lazar Markovic dk. 86 ?)

Yedekler: Mustafa Burak, Arda Kızıldağ, Alin Tosça, Valmir Veliu, Tomas Pekhart, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Luka Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Y.Kayserispor: Bilal Bayazıt xx, Onur Bulut xx, Majed Hosseini xx, Kolovetsios xx, Lionel Carole xx, Campanharo xx (Ali Karimi dk. 71 x), Gökhan Sazdağı xx (Emrah Başsan dk. 78 x), Kemen xxx, Bernard Mensah xx (Ramazan Civelek dk. 86 xxx), Mıguel Cardoso xx (Mame Thiam dk. 71 x), Marıo Gavranovic xx (İlhan Parlak dk. 86 ?)

Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Mustafa Pektemek, Carlos Mane, Talha Sarıaslan, Uzodimma

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Furkan Soyalp (dk. 52) (Gaziantep FK) Kemen (dk. 41), Ramazan Civelek (dk. 88) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Figueiredo, Furkan Soyalp, Kitsiou (Gaziantep FK) Gökhan Sazdağı, Cardoso, Hosseini, Carole (Kayserispor)