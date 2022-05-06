Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Kayserispor: 1 (Maç Sonucu)

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında sahasında Kayserispor’u konuk etti. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmanın 1-1 eşitlikle sona ermesinin ardından Çaykur Rizespor ve Altay matematiksel olarak ligden düştü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Maxim’in ortasında Muhammet’in kafa ile dokunduğu top direğin üstünden auta çıktı.

51. dakikada Gaziantep FK’nın kullandığı serbest vuruşta Papy’nin kafası rakipten döndü, dönen topu tamamlayan Ertuğrul meşin yuvarlağı üstten auta attı.

55. dakikada rakip ceza sahasında kaleci ile karşıya karşıya kalan Carole’un vuruşunu Günay kurtardı.

58. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emrah Başsan’ın sert vuruşu üst direkten döndü.

75. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Maxim’in plase vuruşu savunmaya çarptıktan sonra direğin hemen yanından kornere çıktı.

79. dakikada kale önüne yapılan ortayı bir anda önünde bulan Kayserisporlu Hayrullah’ın vuruşu yandan az farkla dışarı gitti.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kamil Çetin xx, Hakan Karalbacık xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Djilobodji xx, Ertuğrul Ersoy xx, Tosca xx, Angelo Sagal xx, Doğan Erdoğan xx, Recep Niyaz xx (Merkel dk. 63 x), Mirza Cihan xx (Muhammet Demir dk. 46 xx), Maxim xx, Joao Figueiredo xx (Mendyl dk. 74 x)

Yedekler: Mustafa Bozan, Ekrem Kılıçarslan, Halil İbrahim Pehlivan, Olkowski, El Messaoudi, Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kayserispor: Lung xx, Onur Bulut xx, Attamah x, Kolovetsios xx, Carole xx, Campanharo xx, İbrahim Akdağ xx, Gökhan Sazdağı xx (Carlos Mane dk. 69 x), Abdulkadir Parmak xx (Hayrullah Erkip dk. 69 x), Emrah Başsan xx (Emre Demir dk. 81 x), İlhan Parlak xxx (Yasir Subaşı dk. 39 xx)

Yedekler: Cenk Gönen, Bilal Bayazit, Uğur Demirok, Arif Kocaman

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Maxim (dk. 26) (Gaziantep FK), İlhan Parlak (dk. 25) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Maxim (Gaziantep FK) İbrahim Akdağ, Yasir Subaşı, Carole (Kayserispor)