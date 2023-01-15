Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada sol kanattan Maxim’in kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Kitsiou’nun yerden sert şutu ağlarla buluştu. 1-1
64. dakikada Kitsiou’nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Figueiredo’nun şutu üstten az farkla auta çıktı.
67. dakikada Emre Mor’un pasıyla savunma arkası sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi’nin şutunu kaleci Günay çeldi.
70. dakikada rakip lehine çalınan faul düdüğü sonrası sinirlenerek topa vuran Sagal, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
79. dakikada Lincoln’ün pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Rossi’nin şutu üstten auta çıktı.
82. dakikada Rossi’nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Crespo’nun vuruşu savunmadan sekerek kornere çıktı.
90+1. dakikada Rossi’nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Valencia’nın yerden sol alt köşeye vuruşu filelerle buluştu. 1-2
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Serkan Olguncan xx, Cem Özbay xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Stelios Kitsiou xxx, Ertuğrul Ersoy xx, Papy Djilobodji xx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Matej Hanousek dk. 85 ?), Marko Jevtovic xxx, Merkel xxx (Furkan Soyalp dk. 85 ?), Angelo Sagal xxx, Maxim xxx, Lazar Markovic xx (Valmir Veliu dk. 80 x), Joao Figueiredo xxx
Yedekler: Mustafa Burak, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu, Mirza Cihan, Mustafa Eskihellaç
Teknik Direktör: Erol Bulut
Fenerbahçe: Altay Bayındır xxx, Ferdi Kadıoğlu xx, Samet Akaydın xx, Szalai xx, Alioski xx (Serdar Dursun dk. 80 x), Miguel Crespo xx (Arda Güler dk. 83 x), Arao xx, Mert Hakan xx (Lincoln dk. 66 x), Emre Mor xx (Diego Rossi dk. 66 x), Valencia xxx, Batshuayi xx (Jashua King dk. 66 x)
Yedekler: İrfancan Eğribayat, Serdar Aziz, Osayi Samuel, Luan Peres, İsmail Yüksek
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Kitsiou (dk. 55) (Gaziantep FK), Valencia (dk. 8 ve 90+1) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Angelo Sagal (dk. 70) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Maxim, Papy Djilobodji, Sagal, Jevtovic (Gaziantep FK), Emre Mor, Szalai, Serdar Dursun (Fenerbahçe)