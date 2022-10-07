Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta açılış karşılaşmasında Adana Demirspor’u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta açılış karşılaşmasında Adana Demirspor’u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada savunma arkasına atılan topla ceza sahası içi sağ çaprazında buluşan Pekhart’ın kaleci Etaç’ı geçtikten yaptığı aşırtma vuruşu üstten dışarı çıktı.
60. dakikada ceza sahası içerisinde Akintola’nın vuruşu üst direğe ve yan direğe çarptı, dönen topu tamamlayan Assombalonga’nın kafayla dokunuşu ağlarla buluştu. 0-1
63. dakikada Sagal’ın yerden ceza sahasına çevirdiği topa sol çaprazdan gelişine vuruşunu kaleci Ertaç çizgiden çıkardı.
65. dakikada rakip ceza yayında topla buluşan Ndiaye’nin aşırtma vuruşu kaleci Günay’da kaldı.
72. dakikada Günay’ın uzun pasıyla rakip savunma arkasına atılan topla buluşan Markovıc’in kaleci Ertaç’ın üzerinden aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
78. dakikada Ertuğrul Ersoy, gole giden rakibini faulle düşürdüğü gerekçesiyle yapılan VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.
87. dakikada Rodrigues’in pasıyla topla buluşan Yusuf Sarı’nın vuruşu Günay’da kaldı.
89. dakikada Belhanda’nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Assombalonga’nın vuruşu yandan auta gitti.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Samet Çavuş xx, Osman Gökhan Bilir xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Stelios Kitsiou xx, Papy Djilobodji xx, Ertuğrul xx, Alin Tosça xx, Angelo Sagal xx (Matej Hanousek dk. 85 x), Furkan Soyalp xx (Arda Kızıldağ dk. 90 ?), Marko Jevtovic xx, Alexandru Maxim xx, Joao Figueiredo xx (Alexander Merkel dk. 90 ?), Tomas Pekhart xx (Lazar Markovic dk. 62 xx)
Yedekler: Mustafa Bozan, Ömürcan Artan, Abdulkadir Parmak, Mirza Cihan, Luka Stankovski, Valmir Veliu
Teknik Direktör: Erol Bulut
Adana Demirspor: Ertaç Özbir xx, Kevin Rodrıgues xx, Samet Akaydın xx, Semih Güler xx, Svensonn xx, Badoo Ndiaye xx, Emre Akbaba xx (Artem Dzyuba dk. 82 x), Younes Belhanda xx, Henry Onyekuru xx (Fredrik Gulbrandsen dk. 82 x), Akintola xx (Yusuf Sarı dk. 86 x), Assommbalonga xxx
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Jovan Manev, İsmail Çokçalış, Mustafa Kapı, Bjarnasson, Ertun Öztümer
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Assambalonga (dk. 60) (Adana Demirspor) Lazar Markovic (dk. 72) (Gaziantep FK)
Kırmızı Kart: Ertuğrul Ersoy (dk. 78) (Gaziantep FK)
Sarı Kart: Semih Güler (Adana Demirspor) Sagal, Djilobodji (Gaziantep FK)