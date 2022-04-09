Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında lider Trabzonspor’u konuk etti. Zorlu karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Visca’nın sıfıra inip yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde önünde topu bulan Nwakaeme’nin sert şutu savunmadan döndü.

52. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Peres’in ceza sahasına çevirdiği topa Visca’nın yaptığı sert vuruş bir kez daha savunmadan döndü.

53. dakikada gelişen Gaziantep atağında Figueiredo’nun kaleciden dönen sert şutunu Muhammet tamamlayarak ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

66. dakikada Peres’in sağ kanattan kale önüne çevirdiği tehlikeli topu kaleci Günay rakipten önce araya girerek uzaklaştırdı.

78. dakikada ceza sahası hemen dışı sağ çaprazında topla buluşan Abdulkadir’in vuruşu üstten auta çıktı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Hakan Yemişken xx, Caner Özaral xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Stelios Kitsiou xx, Ertuğrul Ersoy xx, Steven Caulker xx, Alin Tosça xx, Angelo Sagal xx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 83 ?), Furkan Soylap xx (Recep Niyaz dk. 72 x), Doğan Erdoğan xx, Alexandru Maxim xx, Joao Figueiredo xx (Amedej Vetrih dk. 89 ?), Muhammet Demir xx

Yedekler: Mustafa Bozan, Pawel Olkowski, Oğuz Ceylan, Ahmed El Messaoudi, Mirza Cihan, Alexander Merkel, Luka Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Stefano Denswil xx, Hüseyin Türkmen xx, Vitor Hugo xx, Brunu Peres xx, Marek Hamsik xx (Jean Kouassi dk. 77 x), Dorukhan Toköz xx (Berat Özdemir dk. 70 x), Abdulkadir Ömür xx (Yunus Mallı dk. 89 ?), Anthony Nwakaeme xx, Edin Visça xx, Andreas Cornelius xx (Fode Koita dk. 89 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, İsmail Köybaşı, Ahmetcan Kaplan, Tymoteusz Puchacz, Serkan Asan, Yusuf Erdoğan,

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kartlar: Ertuğrul Ersoy, Figueiredo, Sagal (Gaziantep FK) Peres (Trabzonspor)