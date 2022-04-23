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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Gaziantep FK, Göztepe’yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Spor 23.04.2022, 17:04
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Gaziantep FK, Göztepe’yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada orta alandan Maxim’in attığı uzun topla savunma arkasında topla buluşan Mirza’nın meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra yaptığı vuruş üstten az farkla dışarı çıktı.

18. dakikada savunma arkasına atılan pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Di Santo, vuruşunu yapmak isterken Ertuğrul araya girerek meşin yuvarlağı dışarı attı.

20. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mirza’nın kale önüne yerden gönderdiği topa penaltı noktasında dokunmak isteyen Muhammet, meşin yuvarlağa yetişemedi.

38. dakikada ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil Akbunar’ın şutunu kaleci Günay kornere çeldi.

45. dakikada kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Vetrih’in ceza yayına doğru indirdiği topa Furkan’ın vole ile yaptığı vuruş üstten auta gitti.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Serkan Ok xx, Özgür Erdem xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx (Mustafa Burak Bozan dk. 39 ?), Stelios Kitsiou xx, Papy Djilobodji xx, Alin Tosca xx, Ertuğrul Ersoy xx, Angelo Sagal x, Furkan Soylap x, Amedej Vetrih x, Alexandru Maxim x, Mirza Cihan x, Muhammet Demir x

Yedekler: Halil İbrahim Pehlivan, Bahadır, Pawel Olkowski, Hamza Mendyl, Ahmed El Messaoudi, Alexander Merkel, Recep Niyaz, Luka Stankovski, Joao Figueiredo

Teknik Direktör: Erol Bulut

Göztepe: Arda Özçimen xx, Murat Altay xx, Dino Arslanagic xx, Kahraman Demirtaş xx, Berkan Emir xx, Atakan xx, Lourency x, Yalçın Kayan x, David Tijanic x, Halil Akbunar x, Di Santo x

Yedekler: Kenan Piric, Marko Mihojevic, Soner Aydoğdu, Kerim Alıcı, Mete Şentürk, Makana Baku, Efecan Saçıkara, Ege Özkayımoğlu, Adis Jahovic, Fırat Arslan

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Sarı kart: Atakan Rıdvan (Göztepe)

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