Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Başakşehir: 1 (İlkyarı)
0 önde kapattı.
0 önde kapattı.
Maçtan dakikalar (İlkyarı)
4. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında Kitsiou’nun ortasına Maxim’in yaptığı vuruşu kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.
15. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Ndayishimye’nin sol köşeye vuruşu dışarı çıktı.
30. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası dışı sağ çaprazından Ömer Ali’nin yaptığı vuruş üstten auta çıktı.
44. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Berkay Özcan’ın rakibini çalımladıktan sonra uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serkan Çimen xx, Mustafa Savranlar xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Halil İbrahim x, Papy Djilobodji x, Ertuğrul Ersoy x, Stelious Kitsiou x, Marko Jevtovıc x, Merkel x, Mustafa Eskihellaç x, Valmir Veliu x, Maxim x, Joao Figueiredo x
Yedekler: Mustafa Burak, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Alin Tosca, Matej Hanousek, Ömürcan Artan, Angelo Sagal, Onurhan Babuşcu, Lazar Markovıc, Luka Stankovski
Teknik Direktör: Erol Bulut
Başakşehir: Volkan Babacan x, Ömer Ali x, Leo Duarte x, Ahmed Touba x, Lucas Lima x, Youssuf Ndayishımye x, Berkay Özcan xxx, Deniz Türüç x, Serdar Gürler xx, Daniel Aleksic xx, Okaka xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Mounır Chouıar, Azubuike, Batuhan Çelik, Keny, Patryk Szysz, Nzaba, Efe Arda Koyuncu, Çaiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Berkay Özcan (dk. 44) (Başakşehir)
Sarı Kart: Maxim (Gaziantep FK)