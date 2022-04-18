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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: “Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbass taarruzuna başladıkları söylenebilir”
Spor Toto Süper Lig: Galatsaray: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk 20 dakikası 0-0’lık sonuçla geçildi.
Spor 18.04.2022, 20:59
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk 20 dakikası 0-0’lık sonuçla geçildi.