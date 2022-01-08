Spor Toto Süper Lig: Galatasray: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, Giresunspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Karadeniz temsilcisinin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada topla buluşan Flavio, soldan bindiren Sergio’yu gördü. Soldan son çizgiye inen bu futbolcu penaltı noktası üzerindeki Suleymanov’a çıkardı. Suleymanov’un bekletmeden vuruşunda direğe de çarpan top filelere gitti. 0-1

34. dakikada Ömer Bayram’ın soldan kullandığı kornerde iyi yükselen Halil kafayı vurdu ancak Okan son anda gole engel oldu. Dönen topu savunma bir kez daha kornere yolladı.

44. dakikada sol kanatta topla buluşan Morutan rakibinden sıyrılıp arka direğe ortaladı. Bu noktada topla buluşan Emre Kılınç, direkt kaleye göndermek istedi ancak istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Stat: Nef

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Galatasaray: İsmail Çipe x, Boey x, Işık Kaan x (Luyindama dk. 18 x), Nelsson xx, Ömer x, Berkan x, Cicaldau xx, Emre Kılınç xx, Morutan x, Babel x, Halil x

Yedekler: Jankat, Yedlin, Assunço, Oğulcan, Atalay, Aytaç, Barış Alper, Bartuğ, Arda

Teknik Direktör: Fatih Terim

Giresunspor: Okan xxx, Hayrullah xxx, Sergen xxx, Perez xxx, Aziz xxx, Pelupessy xx, Suleymanov xxx, Sergio xxx, Zeki xx, Flavio xxx, Balde xxx

Yedekler: Onurcan, Göktan, Umut Nayir, Diabate, Champness, Bacelar, Furkan, Çekdar, Fatih Yılmaz, Caner

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Suleymanov (dk. 11) (Giresunspor)