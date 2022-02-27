Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 4 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor’u 4-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Gedson Fernandes’in sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada Pohjanpalo’nun kafayla indirdiği topu çizgi üzerinde Omar’dan önce alan Boyd, sol çaprazdan çektiği sert şutla fileleri havalandırdı. 1-2

61. dakikada Omar’ın sağ taraftan ceza sahasına ortasında kaleci Tarık’ın, Gomis’e yaptığı müdahale sonrası hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Gomis’in vuruşunda kaleci Tarık gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

68. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kerem, son çizgide kaleci Tarık’ın ayağıyla yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, VAR’da pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.

70. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Babel, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

87. dakikada Kerem pasını sol kanattan ceza sahası dışındaki Van Aanholt’a aktardı. Bu oyuncu bekletmeden meşin yuvarlağı Berkan ile buluşturdu. Berkan’ın pasında penaltı noktası üzerindeki Feghouli, topu altıpasa doğru hareketlenen Van Aanholt’un önüne bıraktı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki dokunuşu ağlarla buluştu. 3-2

90+8. dakikada Feghouli’nin yarı sahasından ileriye gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkan Gomis, meşin yuvarlağı bir süre sürdürdükten sonra ceza alanına girip kaleci Tarık’ı çalımlayarak attığı golle maçın skorunu belirledi. 4-2

Stat: Nef

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Erdinç Sezertam xx, Osman Gökhan Bilir xx

Galatasaray: Pena xx, Omar Elabdellaoui xx, Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick Van Aanholt xxx, Taylan Antalyalı xx, Berkan Kutlu xx, Emre Kılınç xx (Ryan Babel dk. 57 xxx), Alexandru Cicaldau xx (Sofiane Feghouli dk. 79 x), Kerem Aktürkoğlu xx (Barış Alper Yılmaz dk. 90 ?) Mustafa Muhammed xx (Bafetimbi Gomis dk. 57 xx)

Yedekler: İsmail Çipe, Alparslan Öztürk, Semih Kaya, Sacha Boey, Erick Pulgar, Ömer Bayram

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin x, Fabricio Baiano xx, Sebastian Holmen xx, Carlos Ponck xx, Eren Albayrak xx, Lebograng Phiri xx (Bryan Dabo dk. 66 x), Gedson Fernandes xx, Yusuf Sarı xx (Deniz Hümmet dk. 74 x), Fernando Boldrin xx (Ronaldo Mendes dk. 84 ?), Tyler Boyd xx (Yannick Bolasie dk. 84 ?), Joel Pohjanpalo xx (Papiss Cisse dk. 66 x)

Yedekler: Gökhan Akkan, Zafer Görgen, Selim Ay, Emir Han Topçu, Alper Potuk,

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Gedson Fernandes (dk. 8), Tyler Boyd (dk. 49) (Çaykur Rizespor), Patrick Van Aanholt (dk. 40 ve 87), Ryan Babel (dk. 70 pen.), Gomis (dk. 90+8) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Fabricio Baiano (dk. 90+2) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Carlos Ponck, Sebastian Holmen, Fernado Boldrin (Çaykur Rizespor), Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Pena (Galatasaray)