Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Trezeguet’in ceza sahası içinde Yunus Akgün’e yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler penaltı olarak değerlendirdi.
53. dakikada Icardi’nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
66. dakikada Kerem’in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mertens’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın müdahalesiyle kornere gitti.
74. dakikada Kerem’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Icardi’nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
79. dakikada ceza yayı önünden Bakasetas’ın direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.
90. dakikada Yunus’un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Boey’in çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+2. dakikada sağ taraftan Boey’in içeri çevirdiği topu ön direkte kontrol eden Kerem’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Nef
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Ekrem Kan xx
Galatasaray: Muslera xx (Okan Kocuk dk. 85 ?), Boey xx, Nelsson xx, Abdulkerim Bardakcı xx, Dubouis xx Torreira xx (Berkan Kutlu dk. 46 x), Oliveira xx (Midtsjo dk. 90+5 ?), Barış Alper Yılmaz xx (Yunus Akgün dk. 46 x), Mertens xxx (Kaan Ayhan dk. 90+1 ?), Kerem Aktürkoğlu xx, Icardi xx
Yedekler: Gomis, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen xx (Bartra dk. 70 x), Hugo xx, Denswil xx, Eren Elmalı xx, Siopis xx (Yusuf Yazıcı dk. 69 x), Lahtimi xx (Gbamin dk. 46 x), Abdulkadir Ömür xx (Umut Bozok dk. 80 ?), Bakasetas xx (Bardhi dk. 80 ?), Trezeguet xx, Gomez xx
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Arif Boşluk, Naci Ünüvar, Doğucan Haspolat
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Maxi Gomez (dk. 1) (Trabzonspor), Mertens (dk. 18), Icardi (dk. 53 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Eren Elmalı, Gbamin (Trabzonspor), Nelsson (Galatasaray)