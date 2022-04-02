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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Karagümrük: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Karagümrük’ü konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası sarı-kırmızılı takımın 2-0 üstünlüğü ile geçildi.
Spor 02.04.2022, 20:50
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Karagümrük’ü konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası sarı-kırmızılı takımın 2-0 üstünlüğü ile geçildi.