Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 1 (İkinci yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Rashica’nın pasında savunma arkasında sağ çaprazda topla buluşan Kerem’in yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
77. dakikada penaltı noktasında topu önünde bulan Kerem’in vuruşunda kaleci Jensen’in son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak üstten kornere gitti.
82. dakikada sağ taraftan Ethemi’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mehmet Yeşil meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
90+3. dakikada Ethemi’nin vuruşunda savunmaya da çarpan top Oğuzhan’ın önünde kaldı. Oğuzhan’ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.
Stat: Nef
Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Serkan Olguncan xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Galatasaray: Okan Kocuk xx, Sacha Boey xx, Victor Nelsson xx, Abdülkerim Bardakcı xx, Kazımcan Karataş xxx (Patrick van Aanholt dk. 67 x), Lucas Torreira xx (Oliveira dk. 90 ?), Fredrik Midtsjö xx (Berkan dk. 74 x), Dries Mertens xxx, Milot Rashica xx (Yusuf Demir dk. 74 x), Kerem Aktürkoğlu xx, Gomis xxx (Mata dk. 75 x)
Yedekler: Jankat, Dubois, Seferovic, Emin, Barış Alper
Teknik Direktör: Okan Buruk
İstanbulspor: Jensen xx, Duhaney xx, Ologo x (Mehmet Yeşil dk. 80 ?), Okan Erdoğan xx, Duhan x (Oğuzhan dk. 80 ?), Rroca xx, Muammer xx, Melih xx, Topalli xx (Cajic dk. 58 x), Ethemi xx, İbrahim x (Emir Gültekin dk. 80 ?)
Yedekler: Alp Arda, Vefa, Yusuf, Ali Yaşar, Kağan Miray, Mehremic
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Gomis (dk. 15, 37) (Galatasaray), Mehmet Yeşil (dk. 82) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Kazımcan Karataş, Mertens, Abdülkerim Bardakçı, Lucas Torreira, Okan Buruk, Mata (Galatasaray), Duhan, Rroca (İstanbulspor)