Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Boey’in sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada arka direkle topla buluşan Gomis’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma kornere uzaklaştırdı.
15. dakikada Mertens’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gomis’in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kazım’ın sert şutunu kaleci Jensen oyun alanı içine çeldi.
32. dakikada Mertens’in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde seken topa arka direkte kafa vuran Gomis’in şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanı içine döndü.
37. dakikada Mertens’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topu Midtsjö, Gomis’e indirdi. Gomis gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı boş kaleye ağlara gönderdi.
Stat: Nef
Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Serkan Olguncan xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Galatasaray: Okan Kocuk xx, Sacha Boey xx, Victor Nelsson xx, Abdülkerim Bardakcı xx, Kazımcan Karataş xxx, Lucas Torreira xx, Fredrik Midtsjö xx, Dries Mertens xxx, Milot Rashica xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Gomis xxx
Yedekler: Jankat, Dubois, Patrick van Aanholt, Seferovic, Berkan, Oliveira, Yusuf Demir, Emin, Barış Alper, Mata
Teknik Direktör: Okan Buruk
İstanbulspor: Jensen xx, Duhaney xx, Ologo xx, Okan Erdoğan xx, Duhan xx, Rroca xx, Muammer xx, Melih xx, Topalli xx, Ethemi xx, İbrahim xx
Yedekler: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Cajic, Oğuzhan, Vefa, Emir Gültekin, Yusuf, Ali Yaşar, Kağan Miray, Mehremic Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Gomis (dk. 15 ve 37) (Galatasaray)
Sarı kart: Duhan (İstanbulspor)