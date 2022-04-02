Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

69. dakikada Adnan Uğur’un ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şut direğe çarpıp dışarı gitti.

73. dakikada Balkovec’in penaltı noktası yakınlarından şutunda top Muslera’dan sekti. Dönen meşin yuvarlağa sol çaprazda direk yanından kafayla dokunan Luckassen’in vuruşunda Muslera yine başarılı oldu. Tekrar topun sahibi olan Luckassen’in içeriye çevirdiği top van Aanholt’a çarparak kornere gitti.

74. dakikada hakem Ali Şansalan, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledikten sonra topun van Aanholt’un eline çarptığı gerekçesiyle penaltı karar verdi.

75. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Pesic’in vuruşunda kaleci Muslera sol tarafına gelen topu çeldi. Ardından savunma araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

77. dakikada Emre Mor’un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Muslera topu kolunun altından kaçırdı. Kaleye giden meşin yuvarlağı Muslera, son anda çizgi üzerinde yakaladı.

83. dakikada Emre Kılınç’ın pasında ceza yayı gerisinde topun sahibi olan Berkan Kutlu’nun vuruşunu kaleci Viviano kornere çeldi.

Stat: Nef

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mehmet Kısal xx, Murat Ergin Gözütok xx

Galatasaray: Fernando Muslera xxx, Ömer Bayram xx, Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xx (Erick Pulgar dk. 64 x), Ryan Babel, Berkan Kutlu xx, Alexandru Cicaldau xx (Barış Alper Yılmaz dk. 64 x), Kerem Aktürkoğlu xx (Emre Kılınç dk. 35 x), Bafetimbi Gomis xx (Halil Dervişoğlu dk. 90+4 ?)

Yedekler: İsmail Çipe, Inaki Pena, Alpaslan Öztürk, Semih Kaya, Olimpiu Morutan, Arda Turan

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano x, Salih Dursun x (Caner Erkin dk. 46 xx), Davide Biraschi xx, Derrick Luckassen xx, Jure Balkovec xx, Lucas Biglia xx, Emre Mor xx, Kristijan Bistrovic xx (Levent Mercan dk. 62 x), Abdoulaye Toure xx (Yann Karamoh dk. 46 xx), Jimmy Durmaz xx (Adnan Uğur dk. 62 x), Aleksandar Pesic xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Alpaslan Erdem, Samed Onur, Yannis Salibur, Ahmed Musa xx, Bahattin Demircan

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Bafetimbi Gomis (dk. 4 pen.), Ryan Babel (dk. 12) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Victor Nelsson (Galatasaray), Salih Dursun, Derrick Luckassen (Fatih Karagümrük)