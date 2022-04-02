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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Spor 02.04.2022, 21:24
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Taylan Antalyalı’nın savunma arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Salih Dursun’un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

4. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Gomis, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

12. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içi sağ tarafındaki Cicaldau ile verkaç yaptıktan sonra penaltı noktası üzerinde topla buluşan Babel, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

35. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Emre Mor’un çektiği sert şutu kaleci Muslera iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada Babel’in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cicaldau’nun vuruşu sağ kale direğine çarparak auta gitti.

Stat: Nef

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mehmet Kısal xx, Murat Ergin Gözütok xx

Galatasaray: Fernando Muslera xx, Ömer Bayram xx, Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xx, Ryan Babel xxx, Berkan Kutlu xx, Alexandru Cicaldau xx, Kerem Aktürkoğlu xx (Emre Kılınç dk. 35 x), Bafetimbi Gomis xxx

Yedekler: İsmail Çipe, Inaki Pena, Alpaslan Öztürk, Semih Kaya, Erick Pulgar, Olimpiu Morutan, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano x, Salih Dursun xx, Davide Biraschi xx, Derrick Luckassen xx, Jure Balkovec xx, Lucas Biglia xx, Emre Mor xx, Kristijan Bistrovic xx, Abdoulaye Toure xx, Jimmy Durmaz xx, Aleksandar Pesic xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Alpaslan Erdem, Caner Erkin, Levent Mercan, Samed Onur, Adnan Uğur, Yannis Salibur, Ahmed Musa xx, Bahattin Demircan, Yann Karamoh

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Bafetimbi Gomis (dk. 4 pen.), Ryan Babel (dk. 12) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Victor Nelsson (Galatasaray), Salih Dursun (Fatih Karagümrük)

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