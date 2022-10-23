Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Corendon Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Oğuz Aydın plase şutunda Galatasaray savunmasına da çarpan meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

59. dakikada Efkan’ın pasında topla buluşan Lusamba’nın ceza sahası içine sağ çaprazdan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Balkovec’in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

68. dakikada ceza yayının sağından Balkovec’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’nın sağından ağlarla buluştu. 2-1

76. dakikada sol taraftan Balkovec’in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Fer’in vuruşunda meşin yuvarlağı Muslera oyun alanına çeldi. Dönen topu takip eden Fer’in tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

84. dakikada sağ kanatta dar açıdan Balkovec’in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere gönderdi.

90+1. dakikada sağ taraftan Zinedine Ferhat’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Hassan’ın dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2

90+4. dakikada Abdulkerim Bardakcı’nın Efecan Karaca’ya yaptığı müdahaleyi hakem Ali Palabıyık direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi ve Abdulkerim Bardakcı’yı oyundan attı.

Stat: Nef

Hakemler: Ali Palabıyık x, Erdem Bayık xx, Serkan Çimen xx

Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abdulkerim Bardakcı xx, Kazımcan Karataş xx (Berkan Kutlu dk. 58 x), Torreira xx, Oliveira xxx (Emin Bayram dk. 71 x), Rashica xxx (Midstjo dk. 71 x), Kerem Aktürkoğlu xx, Mertens xxx (Dubois dk. 46 x), Icardi xxx (Seferovic dk. 78 x)

Yedekler: Okan Kocuk, Yunus Akgün, Gomis, Barış Alper Yılmaz, Mata

Teknik Direktör: Okan Buruk

Corendon Alanyaspor: Runarsson xx, Fatih Aksoy xx (Doumbia dk. 57 x), Furkan Bayır xx, Rassoul xx (Pereira dk. 57 x), Yusuf Özdemir xx (Balkovec dk. 46 xxx), Lusamba xx (Zinedine Ferhat dk. 70 x), Fer xx, Efkan Bekiroğlu xx, Efecan Karaca xx, Candeias xx (Oğuz Aydın dk. 46 x), Ahmed Hassan xx

Yedekler: Yusuf Karagöz, Umut Güneş, Diedhiou, Eduardo, Targhalline

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Mertens (dk. 11), Icardi (dk. 22) (Galatasaray), Balkovec (dk. 68), Ahmed Hassan (dk. 90+1) (Corendon Alanyaspor)

Kırmızı kartlar: Boey (dk. 31), Abdulkerim Bardakcı (dk. 90+4) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Candeias, Yusuf Özdemir, Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor) Muslera, Berkan Kutlu, Rashica (Galatasaray)