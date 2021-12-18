Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Nelsson’un rakip yarı sahada yaptığı pas hatasında meşin yuvarlağın sahibi olan Gulbrandsen, sol kanattan hızlı çıktı. Bu oyuncunun ceza alanı dışı hafif sol çaprazında bulunan Mahmut Tekdemir’e aktardığı pasta, Mahmut’un gelişine vuruşu üstten dışarı gitti.

69. dakikada Ömer Bayram’ın pasında topla buluşan Kerem’in ceza yayı üzeri sol çaprazdan çektiği şut kalenin üstünden auta çıktı.

76. dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza sahası dışın sol çaprazından yaptığı sert vuruş üstten dışarı gitti.

88. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Cicaldau’nun ortasına ceza sahasında iyi yükselen Muhammed’in kafa vuruşu direğe de çarpıp ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Nef

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ali Saygın Ögel xx, Candaş Elbil xx

Galatasaray: İsmail Çipe xx, DeAndre Yedlin xx (Oğulcan Çağlayan dk. 65 x), Marcao xx, Victor Nelsson xx, Van Aanholt xx (Ömer Bayram dk. 65 x), Berkan Kutlu xx, Alexandru Cicaldau xx, Sofiane Feghouli xx (Halil Dervişoğlu dk. 66 x), Olimpiu Morutan xx, Kerem Aktürkoğlu xx (Ryan Babel dk. 84 ?), Mbaye Diagne xx (Mustafa Muhammed dk. 65 x)

Yedekler: Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz

Teknik Sorumlu: Necati Ateş

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Ömer Ali Şahiner xx (Junior Caiçara dk. 52 x), Leo Duarte xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Hasan Ali Kaldırım xx (Lucas Lima dk. 78 x), Mahmut Tekdemir xx, Tolga Ciğerci xx (Danijel Aleksic dk. 78 x), Edin Visca xx (Alexandru Epureanu dk. 90+ 7 ?), Berkay Özcan xx, Nacer Chadli xx (Fredrik Gulbrandsen dk. 53 x), Stefano Okaka xx

Yedekler: Volkan Babacan, Carlos Ponck, Emre Kaplan, Deniz Türüç, Atabey Çiçek

Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer

Goller: Okaka (dk. 20) (Medipol Başakşehir), Muhammed (dk. 88) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Duarte (dk. 90+4) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Yedlin, Cicaldau, Babel (Galatasaray), Chadli, Ndayishimiye, Gulbrandsen, Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir)