Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla üst üste 14 maçını kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada rakibinden sıyrılan Rashica, sağ çaprazdan ceza sahası içine koşu yapan Zaniolo’nun önüne pasını aktardı. Zaniolo, tek vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

63. dakikada Sacha Boey’in sağ taraftan ortasında Icardi penaltı noktası üzerinde topu kontrol edemedi. Topu önünde bulan Kerem’in şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak oyun alanına döndü.

90+8. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Sergio Oliverira’nın şutunda top uzak direğin dibinden dışarı gitti.

Stat: Nef

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx

Galatasaray: Fernando Muslera xx, Sacha Boey xx, Victor Nelsson xx, Abdülkerim Bardakcı xx, Sam Adekugbe xx, Lucas Torreira xx (Berkan Kutlu dk. 72 xx), Sergio Oliveira xx, Yunus Akgün xx (Nicolo Zaniolo dk. 46 xxx), Juan Mata xx (Milot Rashica dk. 22 xx), Kerem Aktürkoğlu xx (Barış Alper Yılmaz dk. 71 xx), Mauro Icardi xx (Bafetimbi Gomis dk. 90 ?)

Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kasımpaşa: Günay Güvenç xx, Fabiano xx, Ryan Donk xx, Djilobodji xx, Yasin Özcan x (Florent Hadergjonaj dk. 73 xx), Mickael Tırpan xx (Aytaç Kara dk. 82 ?), Mickael Malsa xx (Ali Nojedeh dk. 72 xx), Haris Hajradinovic x, Mamadou Fall x, Mounir Chouiar x (Ahmet Engin dk. 90+2 ?), Fode Koita xx (Ali Demirel dk. 82 ?)

Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Tarkan Serbest, Gökhan Gül, Berat Kalkan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Zaniolo (dk. 57) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Malsa, Tırpan (Kasımpaşa), Torreira, Nelsson, Zaniolo (Galatasaray)