Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Cicaldau’nun araya girmesiyle topu kazanan Kerem Aktürkoğlu bekletmeden ceza sahasına giren Feghouli’yi gördü. Topla buluşan bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Berke meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
16. dakikada orta sahada topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sağdan bindiren Morutan’ı gördü. Ceza sahasına yaklaşan bu futbolcunun pasında tekrar topla buluşan Kerem, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0
20. dakikada Galatasaray savunmasının yükseklik verdiği top ceza sahası dışı sol çaprazında İrfan Can’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda kaleci Muslera topu kontrol etmeyi başardı.
31. dakikada kendi ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci, rakibinden sıyrılıp Galatasaray savunmasının arkasına pasını gönderdi. Orta sahadan hareketlenen Mesut Özil, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayağıyla topu ağlara göndermeyi başardı. 1-1
Stat: Ali Sami Yen
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
Galatasaray: Muslera xx, Yedlin x, Nelsson xx, Marcao x, Van Aanholt x, Berkan xx, Morutan xx, Feghouli xx, Cicaldau xxx, Kerem xxx, Halil x
Yedekler: İsmail, Taylan, Alpaslan, Babel, Mustafa Muhammed, Oğulcan, Ömer Bayram, Barış Alper, Emre Kılınç, Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Fenerbahçe: Berke xx, Tisserand xx, Kim xx, Novak xx, Sosa xx, Mert Hakan xx, Zajc x, Ferdi x, İrfan Can xxx, Mesut xxx, Berisha x
Yedekler: Ertuğrul, Serdar Aziz, Max Meyer, Diego Rossi, Pelkas, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Crespo, Nazım, Szalai
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Goller: Kerem (dk. 16) (Galatasaray), Mesut Özil (dk. 31) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Tisserand, Berke, Mert Hakan, Vitor Pereira (Teknik Direktör) (Fenerbahçe), Berkan, Muslera, Marcao, Fatih Terim (Teknik Direktör) (Galatasaray)