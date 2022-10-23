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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Corendon Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

Spor 23.10.2022, 20:21
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Corendon Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

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