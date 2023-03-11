Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
33. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Sacha Boey’in çevirdiği topu Kerem, bekletmeden topuk pası verdi. Savunmanın uzaklaştırdığı meşin yuvarlağı önünde bulan Torreira’nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Günay topu kornere çeldi.
40. dakikada sağ kanattan Hajradinovic’in kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu takip eden Hajradinovic’in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Muslera’da kaldı.
41. dakikada Kerem’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Icardi’nin kafa vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.
45+1. dakikada Kerem’in sol kanattan savunma arkasına gönderdiği pasta sırtı dönük topu kontrol eden Icardi, altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.
Stat: Nef
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx
Galatasaray: Fernando Muslera xx, Sacha Boey xx, Victor Nelsson xx, Abdülkerim Bardakcı xx, Sam Adekugbe xx, Lucas Torreira xx, Sergio Oliveira xx, Yunus Akgün xx, Juan Mata xx (Milot Rashica dk. 22 xx), Kerem Aktürkoğlu xx, Mauro Icardi xx
Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kasımpaşa: Günay Güvenç xx, Fabiano xx, Ryan Donk xx, Djilobodji xx, Yasin Özcan xx, Mickael Tırpan xx, Mickael Malsa xx, Haris Hajradinovic xx, Mamadou Fall xx, Mounir Chouiar xx, Fode Koita xx
Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Tarkan Serbest, Ahmet Engin, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Berat Kalkan, Ali Nojedeh, Florent Hadergjonaj, Ali Demirel
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Sarı kart: Malsa (Kasımpaşa)