Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede bizim dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da bildiririz ve sorarız"
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, GZT Giresunspor’u ağırlıyor. Mücadelenin 20 dakikası konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Spor 08.01.2022, 19:21
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, GZT Giresunspor’u ağırlıyor. Mücadelenin 20 dakikası konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile geçildi.