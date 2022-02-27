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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: “Rusya ile ön koşulsuz ultimatomsuz bir görüşme zaten zafer demektir”
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Spor 27.02.2022, 19:15
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.