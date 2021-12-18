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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Başakşehir: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi.
Spor 18.12.2021, 19:20
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi.