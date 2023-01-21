Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor Nef Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Rasciha’nın vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Boey’un, ceza yayının sağından sol ayağıyla yaptığı plasesinde meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

18. dakikada Adriano’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Nakajima, altı pas üzerindeki Larsson’a pasını aktardı. Larsson’un vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

22. dakikada topla ilerleyen Mertens pasında ceza sahası içinde Icardi’yi topla buluşturdu. Icardi’nin sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

34. dakikada Emre Taşdemir’in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Sergio Oliveira’dan seken topu Sacha Boey kontrol etti. Boey’in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Helton Leite topu kornere çeldi.

Stat: Nef

Hakemler: Ali Şansalan xx, Serkan Olguncan xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Galatasaray: Fernando Muslera xx, Sacha Boey xx, Victor Nelsson xx, Abdülkerim Bardakcı xx, Emre Taşdemir xx, Lucas Torreira xx, Sergio Oliveira xx, Milot Rashica xx, Dries Mertens xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Mauro Icardi xx

Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata

Teknik Direktör: Okan Buruk

Antalyaspor: Helton Leite xx, Sherel Floranus xx, Veysel Sarı xx, Ömer Toprak xx, Güray Vural xx, Ufuk Akyol xx, Soner Aydoğdu xx, Admir Mehmedi xx, Shoya Nakajima xx, Sam Larsson xx, Luiz Adriano xx

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Cemali Sertel, Amar Gerxhaliu, Bünyamin Balcı, Fredy, Alassane Ndao, Christian Luyindama, Mustafa Erdilman, Sinan Gümüş, Erdal Rakip

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Sarı kart: Güray Vural (Antalyaspor)