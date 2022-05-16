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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Adana Demirspor: 1 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 25 dakikası Adana Demirspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.
Spor 16.05.2022, 20:24
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 25 dakikası Adana Demirspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.