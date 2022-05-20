Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray:0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 38. ve son haftasının açılış maçında FT Antalyaspor, Galatasaray’ı ağırlıyor.Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamlandı.
Süper Lig’in 38. ve son haftasının açılış maçında FT Antalyaspor, Galatasaray’ı ağırlıyor.Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada atılan uzun pasta ceza sahasına giren Wright’ın şutunu kaleci kornere çeldi.
16. dakikada ceza sahasında kazanılan serbest vuruşta Pulgar’ın şutu üstten auta gitti.
31. dakikada Bünyamin Balcı’nın sağ kanattan ceza alanına ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı ve karambolde kalan topu, Wright topuğu ile kaleye gönderdi. Kaleciye çarpan top kornere çıktı.
45. dakikada sol kanattan kale çizgisine inen Wright’ın arka direğe ortasında Ndao topu ağlara yolladı. 1-0
Stat: Antalya
Hakemler: Yasin Kol x, Abdullah Bora Özkara x, Mehmet Salih Mazlum x
FT Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Kudriashov x, Güray Vural x, Fernando x, Fredy x, Ndao xx, Doğukan Sinik x, Luiz Adriano x, Haji Wright xx
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Naldo,Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Ufuk Akyol, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar, Sinan Gümüş, Hakan Özmert
Teknik Sorumlu: Alfons Francıscus Groeenendıjk
Galatasaray: Muslera x, Boey x, Nellson x, Marcao x, Van Aanholt x, Pulgar x, Taylan Antalyalı x, Berkan Kutlu x, Ryan Babel x, Halil İbrahim Dervişoğlu x, Gomis x
Yedekler: İsmail Çipe, Jankat Yılmaz, Muhammet Kerem Aktürkoğlu, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Cıcaldau, Barış Alper Yılmaz, Semih Kaya
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Gol: Ndao (dk. 45) (FT Antalyaspor)