Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında FT Antalyaspor, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında FT Antalyaspor, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Bünyamin’in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Güray Vural’ın gelişine şutu üstten auta gitti.
66. dakikada Güray Vural’ın sol kale çizgisinden ortasında top üst direğe çarparak auta çıktı.
70. dakikada Fredy’in ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.
72. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Sosa’nın şutu doğrudan filelerle buluştu. 0-1
82. dakikada Admir Mehmedi’nin ceza sahasına ortasında kaleci Berke boşa çıktı, Naldo’nu vuruşu savunmadan döndü. Savunmadan dönen topu önünde bulan Doğukan Sinik’in meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
89. dakikada Admir Mehmedi’nin pasıyla ceza alanına hareketlenen Doğukan Sinik’in şutu az farkla yandan auta gitti.
90+3. dakikada Poli’nin pasında ceza yayı üzerinden Fredy’nin kaleyi bulmadı.
Stat: Antalya
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Bahattin Duran xx, Ekrem Kan xx
FT Antalyaspor: Boffin xx, Güray Vural xx, Naldo xx, Kudriashov xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Poli xx, Fredy xx, Doğukan Sinik xxx (Milosevic dk. 90+5 ?), Ghacha x (Admir Mehmedi dk. 73 xx), Wright x (Crivelli dk. 64 x)
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Mukairu, Erkan Eyibil, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert
Teknik Sorumlu: Alfons Franciscus
Fenerbahçe: Berke Özer xx (Osman Ertuğrul Çetin dk. 85 ?), Min Jae xx, Serdar Aziz xx, Osayi xx, Ferdi Kadıoğlu xx (Pelkas dk. 85 ?), Zajc xx, Sosa xxx (Gustavo dk. 80 ?), Mesut Özil xx (Nazım Sangare dk. 63 x), İrfan Can Kahveci xx, Rossi xx (Muhammed Gümüşkaya dk. 63 x), Serdar Dursun xx
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Yedekler: Bartu Kulbilge, Meyer, Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak
Goller: Sosa (dk. 72) (Fenerbahçe), Doğukan Sinik (dk. 81) (FT Antalyaspor)
Sarı kartlar: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Veysel Sarı, Fredy, Kudriashov (Fenerbahçe)