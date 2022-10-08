Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Konyaspor:0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 9. haftasında FT Antalyaspor sahasında Konyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Süper Lig’in 9. haftasında FT Antalyaspor sahasında Konyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
31. dakikada Ömer Toprak’ın ceza alanı dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.
38. dakika ceza alanı içinde Luiz Adriano’nun pasına gelişine dokunuş yapan Wright’ın şutu üstten auta çıktı.
43. dakikada çalımlarla ceza alanına giren Soner Dikmen’in yerden şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Mert Güzenge xx, Kerem Ersoy xx, Murat Tuğberk Curbay xx
FT Antalyaspor: Alperen Uysal xx, Bünyamin Balcı xx, Ömer Toprak xx, Luyindama xx, Güray Vural xx, Fernando Martins xx, Ufuk Akyol xx, Ndao xx (Ghacha dk. 9 xx), Sinan Gümüş xx, Luiz Adriano xx, Haji Wright xx
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Amar, Admir Mehmedi, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Larsson, Veysel Sarı
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Calvo xx, Guilherme xx, Bruno Paz xx, Muric xx, Soner Dikmen xx, Hadziahmetovic xx, Bytqi xx, Muhammet Demir xx
Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Kahraman Demirtaş, Endri Çekıcı, Ikpeazu, Oğulcan Ülgün, Mıchalak, Ahmet Karademir, Diouf
Teknik direktör: İlhan Palut
Sarı kart:Calvo (Konyaspor)