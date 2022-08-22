Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Adana Demirspor’u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Serdar Dursun’un sert şutunda savunmadan dönen top ceza sahası içinde Lincoln Henrique’nin önünde kaldı. Lincoln’nün sert pasında Miha Zajc gelişine vurdu ve meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelere gitti. 3-0

53. dakikada savunma arkasına atılan pasta ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru, Attila Szalai’nin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Belhanda, sakin bir vuruş ile sağ alt köşeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

60. dakikada Belhanda’nın pasında ceza sahası içine topla giren Onyekuru’nun şutunu kaleci Altay, iki hamlede kontrol etti.

66. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içerisinde Attila Szalai’nin kafasıyla hatalı geri pasında topu önünde bulan Onyekuru, meşin yuvarlağı kaleye doğru yolladı. Topa son dokunan Dzyuba farkı bire indirdi. 3-2

83. dakikada sağ taraftan Diego Rossi’nin kullandığı serbest vuruşta Alioski, ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol edip sol ayağıyla çok sert vuruş yaptı. Top filelere gitti ve ev sahibi takım farkı yeniden ikiye çıkardı. 4-2

Stat: Ülker

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Esat Sancaktar xx, Kamil Çetin xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Mauricio Lemos x, Attila Szalai xx, Luan Peres xx, Willian Arao xx (İsmail Yüksek dk. 61 xx), Emre Mor xx (Alioski dk. 80 xxx), Miha Zajc xxx (Mert Hakan Yandaş dk. 62 xx), Lincoln Henrique xx (Osayi Samuel dk. 88 ?), Serdar Dursun xx (Diego Rossi dk. 61 xx), Enner Valencia xxx

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Miguel Crespo

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Adana Demirspor: Ertaç Özbir xx, Svensson x (Berk Yıldız dk. 90+3 ?), Samet Akaydın xx, Yaroslav Rakitskiy xx, Kevin Rodrigues xx, Gökhan İnler xx (Benjamin Stambouli dk. 61 xx), N’Diaye xx, David Akintola xx (Yusuf Sarı dk. 46 x), Younes Belhanda xx, Henry Onyekuru xx, Artem Dzyuba xx (Britt Assombalonga dk. 87 ?)

Yedekler: Vedat Karakuş, Tayyip Sanuç, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, Birkir Bjarnason, İsmail Çokçalış

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Enner Valencia (dk. 20 pen. ve 41) Miha Zajc (dk. 47), Alioski (dk. 83) (Fenerbahçe), Belhanda (dk. 56), Dzyuba (dk. 66) (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Yaroslav Rakitskyi (dk. 82) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Samet Akaydın, Belhanda, Akintola, Onyekuru (Adana Demirspor) Willian Arao, Miha Zajc, Attila Szalai (Fenerbahçe)