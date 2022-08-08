Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Ümraniyespor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ taraftan ilerleyen Ferdi Kadıoğlu’nun Emre Mor ile verkaçından sonra sağ çaprazdan içeriye çevirdiği topta kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı.

55. dakikada sol taraftan Diego Rossi ceza sahası içine girdi ve pasını Enner Valencia’ya aktardı. Valencia’nın bekletmeden pasında ise arka direkte topu alan Emre Mor’un vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kontrol etti.

67. dakikada Oğuz Gürbulak’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışı sağında topu alan Valentin Gherorghe’un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

70. dakikada orta sahada topu alan Onur Ayık’ın ceza sahası içine girerken Luan Peres’in Onur’a yaptığı müdahale sonrasında maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada penaltıda topun başına geçen Mrsic meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır’ın ters köşesinden ağlara gönderdi. 2-3

87. dakikada Bruma’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Serdar Dursun’un vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+2. dakikada ceza yayında topla buluşan Miha Zajc’ın rakibini geçip ceza sahası içine girerken topu alan Mergim Berisha’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Ferdi Kadıoğlu x, Gustavo Henrique x, Attila Szalai xx, Luan Peres x, Willian Arao xx (İsmail Yüksek dk. 46 x), Emre Mor x (Bruma dk. 63 x), Lincoln x, Diego Rossi x (Serdar Dursun dk. 74 x), Joshua King x (Mergim Berisha dk. 74 xx), Enner Valencia xxx (Miha Zajc dk. 63 xx)

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Arda Güler, Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Lemos

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı x, Serkan Göksu xx (Fatih Yiğit Şanlitürk dk. 88 ?), Glumac xx, Allyson xx, Ermir Lenjani xx, Oğuz Gürbulak xx, Mrsic xxx (Isaac Sackey dk. 79 ?), Durel Avounou xx (Emre Nefiz dk. 64 x), Geraldo xx (Onur Ayık dk. 64 xx), Yonathan del Valle xxx (Valentin Gherorghe dk. 64 xx), Bettaieb xx

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Mustafa Can Karagöz, Metehan Mimaroğlu, Tahsin Hacımustafaoğlu

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Enner Valencia (dk. 19 pen., 45+3), Mergim Berisha (dk. 90+2) (Fenerbahçe), Glumac (dk. 29), Valentin Gherorghe (dk. 67), Mrsic (dk. 73 pen.) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Willian Arao, Enner Valencia, Luan Peres, Lincoln, Gustavo Henrique, Mergim Berisha, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Bettaieb, Emre Nefiz (Ümraniyespor)