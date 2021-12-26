banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Novak’tan 91 gün sonra gol
Novak’tan 91 gün sonra gol
İrfan Can Kahveci ıslıklandı!
İrfan Can Kahveci ıslıklandı!
İsrail Başbakanı Bennett karantinaya alındı
İsrail Başbakanı Bennett karantinaya alındı
Muğla açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti.

Spor 26.12.2021, 20:55
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Wallace’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

69. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza yayından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

73. dakikada Enner Valencia’nın ara pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Dimitrios Pelkas’ın rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

87. dakikada Miha Zajc’ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dimitrios Pelkas’in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Çimen xx

Fenerbahçe: Berke Özer xx, Bright Osayi-Samuel xx, Kim Min-jae xx (Marcel Tisserand dk. 80 ?), Attila Szalai xx, Filip Novak xx, Jose Sosa xx, Miguel Crespo xx (Miha Zajc dk. 68 x), İrfan Can Kahveci xx (Dimitrios Pelkas dk. 58 xx), Mert Hakan Yandaş xx, Mesut Özil xx (Nazım Sangare dk. 80 ?), Serdar Dursun xx (Enner Valencia dk. 68 xx)

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Muhammed Gümüşkaya, Burak Kapacak

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir x, Semih Kaya x, Sadık Çiftpınar x, Wallace x, Oussama Haddadi x (Haqi Osman dk. 81 ?), Ndong x, Rayane Aabid x (Mallan dk. 70 x), Mustafa Eskihellaç x, Mounir Chouiar x, Adem Büyük x (Karim Hafez dk. 81 ?), Benjamin Tetteh x

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eyüp Türkaslan, Awuku, Mert Örnek, Jospin Nshimirimana, Mert Miraç Altıntaş, Muhammed Emin Sarıkaya

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Filip Novak (dk. 10), Dimitrios Pelkas (dk. 73) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Wallace (Yeni Malatyaspor), Pelkas (Fenerbahçe)

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Aston Villa 17 22
10. Leicester City 17 22
11. Brentford 16 20
12. Crystal Palace 18 20
13. Brighton 16 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8