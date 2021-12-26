Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Wallace’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
69. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza yayından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.
73. dakikada Enner Valencia’nın ara pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Dimitrios Pelkas’ın rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
87. dakikada Miha Zajc’ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dimitrios Pelkas’in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Çimen xx
Fenerbahçe: Berke Özer xx, Bright Osayi-Samuel xx, Kim Min-jae xx (Marcel Tisserand dk. 80 ?), Attila Szalai xx, Filip Novak xx, Jose Sosa xx, Miguel Crespo xx (Miha Zajc dk. 68 x), İrfan Can Kahveci xx (Dimitrios Pelkas dk. 58 xx), Mert Hakan Yandaş xx, Mesut Özil xx (Nazım Sangare dk. 80 ?), Serdar Dursun xx (Enner Valencia dk. 68 xx)
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Muhammed Gümüşkaya, Burak Kapacak
Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir x, Semih Kaya x, Sadık Çiftpınar x, Wallace x, Oussama Haddadi x (Haqi Osman dk. 81 ?), Ndong x, Rayane Aabid x (Mallan dk. 70 x), Mustafa Eskihellaç x, Mounir Chouiar x, Adem Büyük x (Karim Hafez dk. 81 ?), Benjamin Tetteh x
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eyüp Türkaslan, Awuku, Mert Örnek, Jospin Nshimirimana, Mert Miraç Altıntaş, Muhammed Emin Sarıkaya
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Filip Novak (dk. 10), Dimitrios Pelkas (dk. 73) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Wallace (Yeni Malatyaspor), Pelkas (Fenerbahçe)