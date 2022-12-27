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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Hatayspor: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.
Spor 27.12.2022, 20:24
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.