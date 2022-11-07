Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, DG Sivsaspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, 55. dakikada Valencia’nın penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, DG Sivsaspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, 55. dakikada Valencia’nın penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Ziya’ya yaptığı hareket sonrasında yan hakemin uyarısıyla Hüseyin Göçek, Batshuayi’ye ikinci sarı karttan kırmızı kartını gösterdi.
52. dakikada İrfan Can’ın pasında ceza sahasına giren Alioski, Robin Yalçın’ın müdahalesiyle yerde kalırken, Hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.
55. dakikada Alioski’nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0
77. dakikada sol kanatta topla buluşan İrfan Can, çaprazdan ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı ve şutunu çekti ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
78. dakikada sağdan kazanılan korneri İrfan Can kullandı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Serdar Aziz uçarak kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.
Stat: Ülker Stadyumu
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Bahtiyar Birinci xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Fenerbahçe: Altay xxx, Ferdi xxx, Serdar Aziz xxx, Szalai xxx, Alioski xx (Osayi Samuel dk. 83 ?), Arao xx, İrfan Can xxx (İsmail Yüksek dk. 83 ?), Emre Mor x (Zajc dk. 63 xx), Crespo xxx (Rossi dk. 63 xx), Valencia xxx (Joao Pedro dk. 89 ?), Batshuayi x
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Arda Güler, Serdar Dursun, Joao Pedro, Yusuf Kocatürk, Yiğit Efe
Teknik Direktör: Jorge Jesus
DG Sivasspor: Ali xx, Robin Yalçın x (Goutas dk. 61 xx), Appindangoye xx, Caner xx (Ahmed Musa dk. 84 ?), Ziya x, Ulvestad x, Keita x (Njie dk. 61 x), Gradel x, Erdoğan x (Hakan Arslan dk. 61 x), Sabia x (Angielski dk. 89 ?), Yatabare x
Yedekler: Muammer, Camara, Charisis, Özkan, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Valencia (dk. 55 pen.) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Batshuayi (dk. 48) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Erdoğan, Keita, Robin Yalçın, Caner, Sabia, Ziya (DG Sivasspor), Crespo, Emre Mor, Zajc, Serdar Aziz, Altay (Fenerbahçe)