Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Altay: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Altay ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Altay ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Thaciano’nun kendi sahasından verdiği ara pasta defansın arkasına sarkan Rayan’ın topla ilerleyip ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
26. dakikada sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu’nun ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis’te kaldı.
37. dakikada Jose Sosa’nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan İrfan Can Kahveci pasını kale önünde bulunan Serdar Dursun’a aktardı. Serdar’dan seken topu alan İrfan Can’ın altıpasın sağından plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Ülker
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Ali Saygın Ögel xx, Mustafa Savranlar xx
Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin xx, Bright Osayi-Samuel xx, Serdar Aziz xx, Kim Min-Jae xx, Attila Szalai xx, Jose Sosa xx, Miguel Crespo xx, Ferdi Kadıoğlu xx, İrfan Can Kahveci xx, Dimitrios Pelkas xx, Serdar Dursun xx
Yedekler: Bartu Kulbilge, Max Meyer, Diego Rossi, Mesut Özil, Mergim Berisha, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Miha Zajc, Nazım Sangare, Marcel Tisserand
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Altay: Lis xx, Tolga Ünlü xx, Eric Björkander xx, Murat Akça xx, Kazımcan Karataş xx, Ceyhun Gülselam xx, Thaciano xx, Leandro Kappel xx, Cesar Pinares xx, Martin Rodriguez xx, Ahmed Rayan xx
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Zeki Yıldırım, Karamoko Bamba, Marco Paixao, Nurettin Küçükdeniz, Khaly Thiam, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk, Deniz Kadah, Özgür Özkaya
Teknik Direktör: Mert Nobre
Goller: Rayan (dk. 14) (Altay), İrfan Can Kahveci (dk. 37) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Cesar Pinares (Altay)