Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Mergim Berisha’nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
61. dakikada Nacer Chadli’den pası alan Berkay Özcan’ın rakiplerini geçerek ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
69. dakikada Tolga Ciğerci’nin ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Berke Özer uzaklaştırdı.
72. dakikada orta sahada topla buluşan Berkay Özcan’ın rakiplerini geçerek ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Berke Özer’de kaldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Çimen xx
Fenerbahçe: Berke Özer x, Nazım Sangare x, Kim Min-jae x, Attila Szalai x, Ferdi Kadığolu x, Miguel Crespo x (Mert Hakan Yandaş dk. 65 x), Jose Sosa x (Serdar Dursun dk. 74 x), Osayi-Samuel x (Burak Kapacak dk. 83 ?), Dimitrios Pelkas x (Enner Valencia dk. 65 x), İrfan Can Kahveci x (Ozan Tufan dk. 46 x), Mergim Berisha x
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Diego Rossi, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Arda Okan Kurtulan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caicara xx, Leo Duarte xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Berkay Özcan xx (Alexandru Epureanu dk. 90+2 ?), Tolga Ciğerci xx, Deniz Türüç xx (Serdar Gürler dk. 62 x), Danijel Aleksic xx, Nacer Chadli xx (Fredrik Gulbrandsen dk. 82 ?), Stefano Okaka xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Şener Özbayraklı, Ömer Ali Şahiner, Emre Çolak, Lucas Lima, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Berkay Özcan (dk. 61) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Berke Özer, Miguel Crespo, Mergim Berisha (Fenerbahçe), Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Leo Duarte, Berkay Özcan (Başakşehir)