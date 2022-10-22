Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Migeul Crespo’nun sol kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Enner Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
19. dakikada sağ kanatta topu alan Bertrand Traore’nin topla ilerleyip ceza sahası içine girip müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
31. dakikada İrfan Can Kahveci, Lucas Biglia’dan sıyrılıp, ceza yayından yaptığı plase vuruşta kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
32. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Michy Batshuayi’nin kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
42. dakikada Migeul Crespo’nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Gustavo Henrique’nin indirdiği topla kale önünde buluşan Serdar Aziz’in vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
Stat: Ülker
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Serdar Aziz xx, Gustavo Henrique xx, Attila Szalai xx, Ferdi Kadıoğlu xx, İsmail Yüksek xx, Miguel Crespo xx, Lincoln xx, İrfan Can Kahveci xx, Enner Valencia xx, Michy Batshuayi xx
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Willian Arao, Ezgjan Alioski, Diego Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun, Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Leo Duarte xx, Mahmut Tekdemir xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Lucas Biglia xx, Deniz Türüç xx, Berkay Özcan xx, Bertrand Traore xx, Serdar Gürler xx, Stefano Okaka xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Alexandru Epureanu, Mounir Chouiar, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Francis Nzaba, Lucas Lima, Junior Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu