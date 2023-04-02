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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu’nda karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.
Spor 02.04.2023, 20:49
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu’nda karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.