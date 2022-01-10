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Bursa’da suç örgütüne yapılan şafak baskınında gözaltına alınan 11 kişiden 6’sı serbest kalırken, 5 kişi tutuklandı
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Adana Demirspor: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi.
Spor 10.01.2022, 20:15
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi.