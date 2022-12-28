Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 4 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Ebrima Colley’in ceza yayında Maxi Gomez’e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk sarı kart verdi. Maçta ikinci sarı kartını gören Colley kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
58. dakikada Anastasios Bakasetas’ın ceza yayının içinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Batuhan Şen’den döndü. Ceza sahası içi sol çaprazda dönen topu alan Trezeguet’in vuruşunda, kaleci Batuhan meşin yuvarlağı çeldi. Daha sonra Trezeguet’in tamamlamaya çalıştığı topu Batuhan bu sefer kornere çeldi.
66. dakikada Abdülkadir Ömür’ün ceza yayının sağından uzak köşeye vuruşunda kaleci Batuhan Şen meşin yuvarlağını çeldi.
67. dakikada Fabio Borini’nin ceza sahası içine soldan girip açtığı ortada arka direkte bulunan Matteo Ricci’nin gelişine uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
73. dakikada sol kanatta topu alan Fabio Borini’nin, Larsen’in çalımlayarak ceza sahası içine girer girmez uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp, dışarı gitti.
87. dakikada Matteo Ricci’nin ceza yayının sağından ara pasında defansın arkasına sarkan Kouassi’nin kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Serkan Ok xx, Samet Çiçek xx
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen xx, Davide Biraschi xx, Rayyan Baniya xx, Ibrahim Dresevic xx, Levent Mercan xx (Samed Onur dk. 89 ?), Matteo Ricci xxx (Adnan Uğur dk. 88 ?), Otabek Shukurov xx (Kouassi dk. 70 xx), Magomed Ozdoev xxx, Ebrima Colley xx, Fabio Borini xxx (Salih Dursun dk. 77 x), Mbaye Diagne xx (Kazım Kazım dk. 78 x)
Yedekler: Emiliano Viviano, Muzaffer Cem Kablan, Kerim Frei, Burak Kapacak, Efecan Mızrakcı
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Hüseyin Türkmen x (Jens Larsen dk. 46 x), Marc Bartra x, Vitor Hugo x (Yusuf Yazıcı dk. 81 ?), Eren Elmalı x, Manolis Siopis x (Gbamin dk. 46 x), Edin Visca x (Djaniny dk. 50 x), Abdülkadir Ömür x, Anastasios Bakasetas x (Marek Hamsik dk. 61 x), Trezeguet x, Maxi Gomez x
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Naci Ünüvar, Enis Bardhi, Doğucan Haspolat
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Magomed Ozdoev (dk. 6), Fabio Borini (dk. 34), Matteo Ricci (dk. 67), Kouassi (dk. 87) (Fatih Karagümrük), Marc Bartra (dk. 20) (Trabzonspor)
Kırmızı kartlar: Marc Bartra (dk. 45+3) (Trabzonspor), Ebrima Colley (dk. 56) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Magomed Ozdoev, Mbaye Diagne (Fatih Karagümrük), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)